NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 30 auf 34 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der sich abschwächende Auftragstrend dürfte sich bei dem Halbleiterausrüster fortsetzen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten blieben aber mit bestehenden Lösungen und den potenziellen Beiträgen neuer Segmente positiv. Diese Chancen berücksichtigte er nun in seinem Modell, genauso wie eine geringfügig höhere Margenprognose./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2025 / 12:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235