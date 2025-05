NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern tue sich weiter schwer damit, das Umsatzvolumen anzukurbeln, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Ohne eine nachhaltige Stabilisierung könne die mehrjährige Strategie im Bereich Consumer Brands nur schwer als Erfolg bezeichnet werden./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2025 / 10:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2025 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432