ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der Baemin-App der Südkorea-Tochter Woowa habe im April weiter abgenommen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. Dies sei zwar keine Überraschung, zeige aber, wo es noch Arbeit für das Management gebe./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43