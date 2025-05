Weißenburg (ots) -Inmitten der sich wandelnden Energiepolitik in Deutschland setzen zwei Unternehmen neue Maßstäbe: Die Kayser GmbH, ein etablierter Handwerksbetrieb für Photovoltaik, E-Mobilitätslösungen und Energiekonzepte aus Bayern, und Zentral International, ein spezialisiertes Unternehmen für Wärmepumpen, Klimatechnik und Sanierungspakete, arbeiten seit Anfang 2024 erfolgreich unter einem gemeinsamen Dach zusammen. Ziel: die Bündelung von Know-how, die Optimierung interner Abläufe und die Bereitstellung ganzheitlicher Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden - aus einer Hand.Von der Dachfläche bis zum Heizungskeller: Alles aus einer HandDie Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen ist weiterhin groß - trotz stagnierender Zahlen bei Wärmepumpeninstallationen. Laut pv-magazine.de ging der Absatz von Wärmepumpen im Jahr 2024 um rund 46 % zurück. Für den bekennenden Umweltschützer und Geschäftsführer Burak Yücekök von der Kayser GmbH ist das kein Grund zur Sorge:"Im Gegenteil - wir sehen gerade jetzt eine Chance, den Markt zu konsolidieren und Kunden durch Qualität und Expertise zu gewinnen. Die Kombination aus Photovoltaik, Stromspeicher, E-Mobilitätslösung und Wärmepumpe ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv - besonders bei steigenden Energiepreisen."Mit der Zentral International steht der Kayser GmbH dabei ein erfahrener Partner zur Seite. Das Unternehmen bringt langjährige Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Wärmepumpen- und Klimaanlagen mit - sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Sanierungspakete und individuell abschließbare Wartungsverträge für langfristige Betriebssicherheit."Wärmepumpen sind das Herzstück einer zukunftsfähigen Energieversorgung im Gebäudebestand und Neubau", sagt Jaroslaw Fudalej, Geschäftsführer von Zentral International. "Gemeinsam mit der Kayser GmbH können wir sicherstellen, dass unsere Kunden ein stimmiges Gesamtkonzept erhalten - von der Dachfläche bis zur Heiztechnik im Keller."Gemeinsam stark - auch in KrisenzeitenNeben Qualität und Verlässlichkeit punktet die Kayser GmbH durch ihre direkte Vernetzung mit renommierten Herstellern und Zulieferern. Anfragen werden ohne Umwege weiterverarbeitet - effizient und transparent. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zeigt das Unternehmen Stärke: Die Kayser GmbH übernimmt im Bedarfsfall auch Aufträge von insolventen Betrieben, um betroffene Endkunden nicht im Stich zu lassen. So wird einerseits dem Verbraucher geholfen, andererseits die Schuldlast insolventer Firmen teilweise aufgefangen. Ein klarer Beitrag zur Marktstabilisierung und zum Verbraucherschutz.Gemeinsame Struktur für mehr Effizienz und QualitätDie Zusammenführung der beiden Unternehmen unter einem Dach hat viele Vorteile. Kunden profitieren von kürzeren Wegen, abgestimmten Prozessen und einem durchgängigen Ansprechpartner für alle Energiefragen. Die Montage-Teams arbeiten eng zusammen, vom Elektriker bis zum Kälte- und Wärmepumpen-Fachmann - alles koordiniert über eine zentrale Projektleitung."Wir arbeiten nicht mit Subunternehmern, sondern mit eigenen Teams - das schafft Vertrauen und garantiert Qualität", erklärt Ibrahim Kilinc, technischer Leiter und Experte für regenerative Energielösungen der Kayser GmbH. "Unsere Kunden erhalten keine standardisierten Pakete, sondern maßgeschneiderte Lösungen, abgestimmt auf ihren individuellen Bedarf."Dabei spielt auch das Thema Digitalisierung eine immer größere Rolle. Mit modernen Energiemanagementsystemen, App-Steuerung und automatisierter Verbrauchsanalyse schaffen die beiden Unternehmen einen neuen Standard in der Kundenbetreuung - jederzeit abrufbar über die digitalen Serviceplattformen auf www.kayser-energie.de und www.zentral.internationalAusbildung, Fachkräfte und ZukunftsperspektivenEin weiterer Fokus liegt auf dem Aufbau von Fachkräften. Gemeinsam wollen Kayser GmbH und Zentral International ein internes Schulungszentrum aufbauen, um Monteure, Planer und Kundenberater regelmäßig weiterzubilden. Ziel ist es, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken und langfristig Fachwissen im eigenen Haus zu sichern."Die Energiewende gelingt nicht mit Politik allein - sie braucht Menschen, die sie umsetzen", so Kilinc. "Deshalb investieren wir in unser Team und wollen jungen Menschen einen zukunftssicheren Beruf mit Perspektive bieten."Vision: Regional verankert, überregional wirksamTrotz ihrer regionalen Verwurzelung denken beide Unternehmen über den bayerischen Tellerrand hinaus. Bereits jetzt gibt es erste Kooperationen in angrenzenden Bundesländern sowie im Ausland. Die Bündelung beider Unternehmen erlaubt eine flexible Skalierung - mit dem klaren Anspruch: Made in Bayern, gedacht für Europa."Wir wollen ein Zeichen setzen für Handwerk mit Handschlagqualität und für nachhaltige Energieversorgung, die für jeden Haushalt zugänglich ist", erklärt Yücekök. "Die Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpe, Speicher, Ladeinfrastruktur und smartem Gebäudemanagement ist das Fundament für energieautarke Gebäude. Pressekontakt:Kontakt für Presse und Interessenten:Kayser GmbH & Zentral InternationalTelefon: 09141-8408333E-Mail: info@kayser-energie.deE-Mail: zentral.international@gmail.comWeb: www.kayser-energie.deWeb: www.zentral.international