LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 195 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der nun verantwortliche Experte Charles Pitman-King nahm am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anpassungen an den Schätzungen für die Darmstädter vor. Das niedrigere Kursziel resultiert aus einer Neubewertung im Branchenumfeld auf Basis der Prognosen für das Geschäftsjahr 2026./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905