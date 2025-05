NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 400 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass es im Juni auf der Pariser Luftfahrtmesse von dem Triebwerksbauer ein solides Update gibt. Darin würde sie dann ihre Favoritenrolle der Aktie im zivilen Luftfahrtbereich bestätigt sehen. MTU werde mit einem 6-prozentigen Abschlag zu Airbus gehandelt./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2025 / 04:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D9PT0