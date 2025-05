Mülheim an der Ruhr (ots) -Bereits 2021 hat sich ALDI mit dem Haltungswechsel zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 bei Frischfleisch, Trinkmilch sowie den gekühlten Fleisch- und Wurstwaren nur noch Produkte aus den Haltungsformen 3 und höher anzubieten1. Schon heute hat ALDI SÜD die Trinkmilch2, das Putenfrischfleisch3 und das Rindfrischfleisch4 vollständig auf die höheren Haltungsformen 3, 4 und 5 umgestellt. Jetzt geht ALDI SÜD den nächsten konsequenten Schritt. Als erster großer Lebensmitteleinzelhändler ordnet der Erfinder des Discount-Prinzips die Frischfleischkühlung neu an, damit Kund:innen noch einfacher erkennen, aus welcher Haltungsform die Produkte stammen.Die Nachfrage der ALDI SÜD Kund:innen nach Tierwohlprodukten aus den höheren Haltungsformen ist ungebrochen und steigt kontinuierlich an. Das belegen sowohl Umsatzzahlen von ALDI SÜD als auch Tatsachen, wie beispielsweise, dass es bei ALDI SÜD keine Wurstprodukte mehr aus Haltungsform 1 gibt. Kund:innen sollen ab sofort noch einfacher zwischen den Haltungsformen unterscheiden können. Deswegen wird die Frischfleischkühlung ab sofort nicht mehr - wie im Lebensmittelhandel üblich - nach Tierart, sondern nach Haltungsform angeordnet. In der Frischfleischkühlung gibt es drei Bereiche: Produkte aus klassisch konventioneller Haltung (Haltungsform 1 und 2) sind im blauen Bereich zu finden. Produkte aus höheren Haltungsformen (Haltungsform 3, 4 und 5) sowie Hackfleisch befinden sich im grünen Bereich der Frischfleischkühlung. Aktuelle Angebote aus der Frischfleischkühlung sind in der klassischen Angebotsfarbe Rot zu finden. Dieses Konzept macht es einfacher, Tierwohlprodukte zu finden. "Unser Ziel ist es, dass unsere Kund:innen Produkte aus höheren Haltungsformen einfach und auf den ersten Blick finden. Dafür sind wir bereit, neue Wege zu gehen und freuen uns über jeden Mitbewerber, der das gemeinsame Ziel für mehr Tierwohl genauso konsequent umsetzt", erklärt Dr. Julia Adou, Director Sustainability bei ALDI SÜD.Auch höhere Haltungsformen zu Trinkmilch, Wurst und Käse werden hervorgehobenMit Deckenhängern und Magnetfolien wird auch in der Normalkühlung - bei Trinkmilch, Wurst und Käse - auf Produkte aus den höheren Haltungsformen aufmerksam gemacht. Die flächendeckenden Anpassungen in der Frischfleischund Normalkühlung werden bis Mitte Juli abgeschlossen sein5 . Darüber hinaus wird die Umstellung von der Forschungsgruppe für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft der Universität Bonn mit einer unabhängigen Studie begleitet.Weitere Informationen zum Haltungswechsel und dem Einsatz von ALDI SÜD für mehr Tierwohl finden Sie hier: https://www.aldi-sued.de/de/nachhaltigkeit/tierwohl.html[1] Bezogen auf den Umsatz bei ALDI Nord und ALDI SÜD in Deutschland mit a) Frischfleisch der größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen (internationale) Spezialitäten; mit b) Trinkmilch der Eigenmarken bzw. mit c) unseren Eigenmarken aus den Bereichen gekühlte Fleisch-, Wurst- und Schinkenwaren sowie Frikadellen der größten Nutztiergruppen Rind, Schwein, Hähnchen und Pute; ausgenommen sind internationale Spezialitäten sowie Convenience- und Fertiggerichte.[2] Betrifft Trinkmilch der Eigenmarken.[3] Ausgenommen sind (internationale) Spezialitäten und Aktionsartikel.[4] Ausgenommen sind (internationale) Spezialitäten und Tiefkühlartikel sowie gemischtes Hackfleisch.[5] In einigen wenigen Filialen wird die Umstellung im Bereich der Frischfleisch- und Normalkühlung zu einem späteren Zeitpunkt und im Zuge der Anpassung auf das neue Filialkonzept von ALDI SÜD umgesetzt.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Hannes Schumann, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6031866