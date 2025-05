Berlin (ots) -Gemeinsam mit veenion gestaltet Eviden die Einkaufsplattform 'KdB NG' neu - für mehr als 480 Bundesbehörden und bundesnahe EinrichtungenEviden (https://eviden.com/), ein Unternehmen der Atos Gruppe, und der IT-Partner veenion GmbH verkünden den erfolgreichen Vertragsabschluss für das Modernisierungsprojekt "Kaufhaus des Bundes - Next Generation (KdB NG)". Das KdB NG löst das Bestandssystem ab und realisiert ein komfortables und modernes Einkaufsportal. Mit dieser neuen Einkaufsplattform wird die elektronische Beschaffung für über 480 Bundesbehörden und bundesnahe Einrichtungen in Deutschland vollständig digital abgebildet und das Bestandssystem auf mehreren relevanten Ebenen signifikant verbessert. Die Plattform ermöglicht es den rund 22.000 registrierten Nutzenden, Liefer- und Dienstleistungen schnell und sicher online zu beziehen - ein weiterer Meilenstein für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.Innovative Technologie für zukunftssichere ProzesseDas "Kaufhaus des Bundes" hat sich zu einer weitreichenden Beschaffungsplattform für Behörden entwickelt. Durch die zentrale Bündelung der Beschaffungsbedarfe von Bundesbehörden bietet es ein breites Sortiment an Liefer- und Dienstleistungen, von Büromaterial über IT-Dienstleistungen bis hin zu Fahrzeugen und vielem mehr.Die neue Lösung, basierend auf der Standardsoftware 'open ordering' unseres Partners veenion, schafft die Grundlage für eine workflow-gesteuerte Optimierung der Prozesse. So kann ein modernes und transparentes Einkaufserlebnis realisiert werden, indem eine durchgängige elektronische Prozesskette zwischen Vergabestelle, Auftragnehmerin und Bedarfsträger umgesetzt ist.Die Implementierung erfolgt in 3 Phasen:- Erste Phase: Aufbau des Basissystems mit den wichtigsten Kernfunktionen für den Testbetrieb- Zweite Phase: Ausbau des Gesamtsystems mit allen Funktionen bis zur Pilotierung- Dritte Phase: Begleitung der Pilotphase bis zum Go-Live Ende 2025Neben der Bereitstellung der Software werden Eviden und veenion die Lösung durch kontinuierliche Weiterentwicklungen und Anpassungen an die spezifischen Anforderungen der Bundesverwaltung optimieren.Langjährige Zusammenarbeit als ErfolgsfaktorEviden begleitet das "Kaufhaus des Bundes" bereits seit 2001. Diese langjährige Erfahrung und das tiefgreifende Know-how von Eviden im Public Sector Bereich und öffentlichen Beschaffungslösungen bilden die Grundlage für dieses neue Projekt. Die Zusammenarbeit zwischen Eviden und dem BeschA ermöglicht die Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung, die exakt auf die Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung zugeschnitten ist. Mit dem neuen Kaufhaus des Bundes werden Maßstäbe für eine moderne, sichere und effiziente Beschaffungslösung gesetzt.Die veenion GmbH ist seit über 25 Jahren auf Beschaffungslösungen für Städte, Behörden und Forschungseinrichtungen spezialisiert. Gemeinsam mit Eviden setzt veenion Projekte erfolgreich um und schafft durch E-Procurement-Lösungen Netzwerke, die Bedarfsträger, Einkaufende und Lieferanten effizient zusammenbringen - von der Bedarfsentstehung bis zur Zahlung.Nachhaltiger Mehrwert für die öffentliche VerwaltungDie neue Beschaffungslösung bietet der öffentlichen Verwaltung zahlreiche Vorteile:- Maximale Effizienz: Durch den Einsatz von elektronischen Katalogen und Self-Service-Optionen werden digitale Beschaffungsprozesse erheblich beschleunigt und der Arbeitsaufwand reduziert.- Hohe Sicherheit: Individuell konfigurierbare Genehmigungsprozesse und eine lückenlose Dokumentation sorgen für maximale Transparenz und Sicherheit.- Benutzerfreundlichkeit: Die intuitive Bedienoberfläche erleichtert den Nutzenden den Zugriff auf alle relevanten Funktionen und Informationen.- Zukunftssicherheit: Durch kontinuierliche Weiterentwicklungen und die Integration moderner Technologien bleibt das System stets auf dem neuesten Stand. Damit wird sichergestellt, dass zukünftige Kundenanforderungen in den kommenden Jahren erfüllt werden und die Einkaufsplattform dauerhaft einsatzfähig bleibt.- Nachhaltigkeit: Die Nachhaltigkeitskennzeichnungen in der Katalog-Produktübersicht bieten eine transparente Orientierungshilfe für ökonomische, ökologische und soziale Angebote."Mit der neuen Beschaffungslösung für das "Kaufhaus des Bundes" können wir den Digitalisierungsprozess in der öffentlichen Verwaltung erheblich vorantreiben", sagt Boris Hecker, Geschäftsführer Eviden Deutschland GmbH, Atos Gruppe. "Unsere langjährige Erfahrung in der Umsetzung von IT-Projekten für den öffentlichen Sektor ist die Grundlage für eine zukunftssichere und nachhaltige Beschaffungsplattform, die den spezifischen Anforderungen der Behörden gerecht wird.""Unsere enge Zusammenarbeit mit Eviden hat es ermöglicht, eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Behörden anpassen lässt", erklärt Manuel Delvo, Geschäftsführer von veenion GmbH. "Wir freuen uns, das "Kaufhaus des Bundes" mit unserer Technologie in die nächste Generation zu führen und die Beschaffung auf ein neues Level zu heben.""Das "Kaufhaus des Bundes" ist die zentrale Beschaffungsplattform, die den Bundesbehörden seit Jahren eine effiziente und sichere Beschaffung ermöglicht. Mit der neuen Lösung stellen wir sicher, dass auch in Zukunft alle Anforderungen an ein modernes und benutzerfreundliches Kaufhaus des Bundes erfüllt werden", erklärt Frank Schmitz, Abteilungsleiter Z des Beschaffungsamts des BMI. "Mit der neuen Shoplösung wird die Digitalisierung des Bestellprozesses der öffentlichen Hand konsequent vorangetrieben und auf eine zukunftsfähige Basis gestellt."***Über Eviden(1)Eviden (https://eviden.com/) ist ein Technologieführer der nächsten Generation im Bereich der datengesteuerten, vertrauenswürdigen und nachhaltigen digitalen Transformation mit einem großen Portfolio an patentierten Technologien. Mit weltweit führenden Positionen in den Bereichen Advanced Computing, Security, KI, Cloud und digitale Plattformen bietet Eviden in mehr als 47 Ländern fundierte Expertise in allen Branchen. Eviden vereint 41.000 Weltklasse-Talente und erweitert die Möglichkeiten von Daten und Technologie über das gesamte digitale Kontinuum hinweg, heute und für kommende Generationen. Eviden ist ein Unternehmen der Atos-Gruppe mit einem Jahresumsatz von ca. 5 Mrd. EUR.(1) Das Geschäft von Eviden umfasst die folgenden Marken: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, X-Perion. Eviden ist eine eingetragene Marke. © Eviden SAS, 2025.Über AtosAtos ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der digitalen Transformation mit ca. 74.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von ca. 10 Mrd. EUR. Als europäische Nummer eins in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud und High-Performance-Computing bietet der Konzern in 68 Ländern maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen für alle Branchen. Als Pionier bei Dienstleistungen und Produkten zur Dekarbonisierung setzt sich Atos für eine sichere und dekarbonisierte digitale Welt für seine Kunden ein. Atos ist eine SE (Societas Europaea) und an der Euronext Paris notiert.Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der Digitalisierung mitzugestalten. Die Erfahrungen und Dienstleistungen des Konzerns unterstützen die Wissensentwicklung, Bildung und Forschung in einer multikulturellen Welt und tragen zur Entwicklung wissenschaftlicher und technologischer Spitzenleistungen bei. Weltweit ermöglicht Atos seinen Kunden und Mitarbeitenden sowie der Gesellschaft insgesamt, in einem sicheren und geschützten Informationsraum nachhaltig zu leben, zu arbeiten und sich zu entwickeln.Pressekontakt:Lisa Ludewiglisa.ludewig@eviden.comOriginal-Content von: Eviden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178972/6031904