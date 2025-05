Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat ihren Aktienfonds DWS Invest ESG Women for Women in DWS Invest ESG Social Focus (ISIN LU2420982006/ WKN DWSWFW) umbenannt und ihm eine geänderte Anlagestrategie verpasst, so die Experten von "FONDS professionell".Zunächst habe die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Der Fonds habe bei seiner Auflage Anfang 2022 für einige Schlagzeilen gesorgt und das nicht nur, weil er auf Aktien von Unternehmen setzen sollte, die die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion großschreiben würden, sondern auch wegen seines für die Branche sehr unüblichen Management-Teams: Gleich zwölf Portfoliomanagerinnen würden sich bei der Titelauswahl mit einbringen. Verantwortlich zeichne seit der Auflage Katharina Seiler. Im Vertrieb habe das Produkt aber keine relevante Rolle gespielt. Zuletzt habe der Fonds nur gut 38 Millionen Euro verwaltet. ...

