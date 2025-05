China meldet für den April gut 1,2 Millionen verkaufte Elektroautos und Plug-in-Hybride. Während der Absatz in der zweiten Hälfte 2024 auf Monatsbasis schon durchaus höher ausfiel, machte der Anteil der Stecker-Fahrzeuge vergangenen Monat 47,3 Prozent aus - neuer Rekord! China nähert sich bei den Verkaufszahlen also der magischen 50-Prozent-Schwelle. Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...