Nach Gesprächen in Genf hatte US-Finanzminister Scott Bessent am Morgen die Katze aus dem Sack gelassen und verkündet, dass die USA und China ihre gegenseitigen Zölle für 90 Tage deutlich runterschrauben werden. Gleichzeitig will Bessent an weiteren Abkommen arbeiten, wie der US-Finanzminister nun bekannt gab.Im CNBC-Format 'Squawk Box' sagte Bessent: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns in den nächsten Wochen wieder treffen werden, um ein umfassenderes Abkommen auf den Weg zu bringen." Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...