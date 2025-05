SHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat sich viel vorgenommen und will den Absatz mit New Energy Vehicles (NEVs) bis 2030 deutlich erhöhen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) will bis 2030 die Hälfte ihres Fahrzeugabsatzes im Ausland erzielen und setzt dabei auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...