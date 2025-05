BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU sieht in der Verabredung der USA und Chinas im Handelskonflikt eine Entwicklung in die richtige Richtung. "Wir begrüßen ausdrücklich die Tatsache, dass die USA und China angekündigt haben, zumindest in gewissem Umfang die Einführung von Zöllen für 90 Tage zurückzunehmen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Die EU vertrete die Sichtweise, dass die Einführung von Zöllen ein Rückschritt im globalen Handel und für die Weltwirtschaft insgesamt sei. Vor diesem Hintergrund sei alles gut, was zum reibungslosen Funktionieren globaler Lieferketten beitrage und die Stabilität und die Vorhersehbarkeit für den weltweiten Handel und Investitionen unterstütze.

Zuvor hatten China und die USA im laufenden Handelsstreit eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle beschlossen. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung der beiden größten Volkswirtschaften der Erde hervorgeht, gilt die Regelung vorübergehend für 90 Tage.

Weitreichende US-Zölle auf Einfuhren aus der EU wurden von US-Präsident Donald Trump nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten bereits im vergangenen Monat für 90 Tage ausgesetzt. Dieses Zeitfenster soll für Verhandlungen genutzt werden. Die EU betont, dass sie entschiedene Maßnahmen gegen US-Zölle einführen wird, sollten die Verhandlungen scheitern. Dazu sollen unter anderem Gegenzölle gehören./aha/DP/jha