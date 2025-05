© Foto: Durand Thibaut/ABACA - abaca

Altcoins boomen mit zweistelligen Gewinnen, denn geopolitische Entspannung und starke Marktindikatoren treiben eine explosive Krypto-Rallye an.Der Krypto-Markt befindet sich in einem explosiven Aufschwung, der an die spektakulären Haussephasen der Jahre 2017 und 2021 erinnert. Analysten sprechen bereits von einer bevorstehenden "Altcoin Season" - einem Szenario, in dem kleinere Kryptowährungen Bitcoin deutlich outperformen. Der Altcoin Season Index zeigt aktuell einen Wert von 40 - ein bedeutender Sprung im Vergleich zu den Vormonaten. Letztmals wurde ein derartiger Wert im Februar erreicht. Der Fear & Greed Index, der die Marktstimmung misst, notiert aktuell bei 73 Punkten im Bereich …