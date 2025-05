PTA-News: Critical Infrastructure Technologies Ltd.: Ukrainian Request Update for 50 Nexus 16 Units

DJ PTA-News: Critical Infrastructure Tech.: Ukrainian Request Update for 50 Nexus 16 Units

Vancouver, BC - 12. Mai 2025 - Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FRA: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von autonomen mobilen Kommunikationsplattformen mit hoher Kapazität, arbeitet weiter an einer offiziellen Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums an die australische Regierung für 50 Nexus 16-Kommunikationseinheiten des Unternehmens zur Unterstützung des Telekommunikationsbedarfs der Verteidigung.

Der Antrag wurde nun auch gestellt an:

1. NATO-Beschaffungs- und Versorgungsagentur (NSPA) 2. Internationaler Fonds für die Ukraine (IFU)

Dieser Antrag, der sich auf rund 45 Mio. USD beläuft, unterstreicht den dringenden Bedarf an schnell verlegbarer Kommunikationsinfrastruktur in Konfliktgebieten, nicht nur für die Unterstützung auf dem Schlachtfeld, sondern auch für humanitäre Zwecke und den Wiederaufbau von Städten, in denen die Telekommunikationsinfrastruktur zerstört wurde.

Der Auftrag steht noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung, aber CiTech arbeitet aktiv mit staatlichen und internationalen Partnern zusammen, um die Finanzierung und logistische Unterstützung zu sichern und den Einsatz zu beschleunigen.

"Die Dringlichkeit, die kritische Kommunikation in der Ukraine wiederherzustellen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. "Unser Team arbeitet intensiv mit Interessenvertretern auf der ganzen Welt zusammen, um sicherzustellen, dass wir dieser Bitte nachkommen und lebensrettende Konnektivität dort bereitstellen können, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Ein solcher Akteur ist Babcock International, mit dem wir jetzt eine NDA abgeschlossen haben, um uns bei der Beschaffung von Finanzmitteln sowie bei Logistik und Lieferung zu unterstützen (Babcock International Group).

Die Plattform Nexus 16 von CiTech ist ein selbstverlegender mobiler Kommunikationsturm, der für den schnellen Aufbau zuverlässiger Sprach- und Datennetze in schwierigen Umgebungen konzipiert ist. Der Nexus 16 wurde für den schnellen Einsatz in Hochrisikogebieten entwickelt und eignet sich ideal für Verteidigungseinsätze, Katastrophenhilfe und die Wiederherstellung der Telekommunikation in Notfällen.

Im Namen des Verwaltungsrats:

Brenton Scott Direktor & Vorstandsvorsitzender Critical Infrastructure Technologies Ltd. Brenton.s@citech.com.au +61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Das an der CSE notierte Unternehmen mit Sitz in Perth, Westaustralien, entwickelt autonome, schnell einsetzbare Technologie mit hoher Kapazität, die wichtige Dienste dort bereitstellt, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech zielt mit seiner ersten Produktveröffentlichung, dem Nexus 16, auf die Bereiche Bergbau, Rettungsdienste und Verteidigung ab, um kritische mobile Telekommunikation für diese Sektoren bereitzustellen. Unter Verwendung patentierter Technologien bietet die selbstverlegende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen der derzeitigen schnell verlegbaren Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst zu verlegen und zu betreiben. Die SDP ist so konzipiert, dass sie Funkgeräte einschließlich LTE (Long Term Evolution) und verschiedene andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme unterstützt. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und vermarktet derzeit das erste von vielen Produkten, die auf den Markt kommen werden. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie www.citech.com.au.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "glaubt", "kann", "plant", "wird", "sieht voraus", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie der Verneinung solcher Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck bringt oder impliziert. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die im Lichte ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die die Geschäftsleitung unter den Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

