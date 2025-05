Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, zu Europa, dem neuen Lichtblick für ETF-Investoren. In den letzten Jahren konzentrierten sich ETF-Anleger meist auf die USA. Das lag ganz wesentlich an der extrem guten Performance amerikanischer Aktien, vor allem von Technologiewerten. Europäische ETFs sind ebenfalls gewachsen. Hohe Zuflüsse verzeichneten aber vor allem Fonds, die in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...