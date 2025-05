kundenservice@finanzen100.de

Die Dt. Bank erwartet, dass ab dem zweiten Halbjahr eine neue Welle staatlicher Infrastrukturprojekte in Europa einsetzt - getragen von geopolitischer Neuaufstellung, Infrastruktur-Investitionen, Klimawende und Digitalisierung. Wir alle wissen, der Bedarf ist riesig. Wo Brücken, Gebäude und Straßen erneuert werden, Handelswege verlagert und Transportketten neu gebaut werden, ist Infrastrukturkompetenz gefragt: Diese Trends werden weiterlaufen oder sich noch beschleunigen. MDAX Mitglied Bilfinger ist Spezialist für Industrieanlagenbau, dem Rückgrat bei Verlagerung von Produktionsstandorten. Wir sind hier eingestiegen, nachdem uns Hochtief etwas unglücklich ausgestoppt wurde. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, sind in der Branche geblieben und haben in die preiswertere Bilfinger investiert. Die Aktie hat ihre Reise angetreten, wir sind zufrieden mit dem Wechsel.