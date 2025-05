München (ots) -Die Kinosensation DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort und wurde zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschen Filmpreis für den besucherstärksten Film geehrt. Das Filmteam nahm die renommierte Auszeichnung am Freitagabend persönlich in Berlin entgegen.Für seine mehr als drei Millionen Kinobesucher wurde DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 - als erster Film seit 2019 - bereits mit der "Goldenen Leinwand" und zuvor auch mit dem begehrten "Bogey" ausgezeichnet.Nach dem riesigen Erfolg der beiden Vorgängerfilme, die im Jahr 2022 und 2023 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Besucherstärkster Film" ausgezeichnet wurden, ist seit dem 26. September 2024 der dritte Teil der Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE auf der großen Leinwand zu sehen. Ein drohender Bankrott, die geplante Abholzung des lokalen Waldes, ein Missgeschick im Naturkundemuseum und die Vorbereitung auf einen großen Auftritt - die magische Gemeinschaft steht auch diesmal vor turbulenten Ereignissen und großen Entscheidungen.Beim dritten Teil der erfolgreichen Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE führte wie beim zweiten Teil wieder Sven Unterwaldt ("Catweazle", "Vier zauberhafte Schwestern") Regie. Der Film basiert auf der gleichnamigen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen über 10 Millionen Mal verkauft und in 26 Sprachen übersetzt wurde.In den Hauptrollen sind erneut Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Lilith Johna, Leonard Conrads, Justus von Dohnányi ("Das Pubertier"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt") und Milan Peschel ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer") zu sehen. Neu mit dabei sind Luis Vorbach als Silas, Christina Große ("Alaska", "Nackt über Berlin") als Miss Cornfield, Meltem Kaptan ("Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush") als Direktorin des Naturkundemuseums und Freshtorge als Social-Media-Manager. Die Stimmen der magischen Tiere werden wieder von bekannten Schauspielern gesprochen: Max von der Groeben ("Lindenberg! Mach dein Ding") spricht Fuchs Rabbat, Sophie Rois ("Burg Schreckenstein") die Elster Pinkie, Katharina Thalbach ("Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde") verleiht Schildkröte Henrietta ihre Stimme, Axel Stein ("Angry Birds") spricht den Pinguin Juri und Rick Kavanian ("Jim Knopf und die Wilde 13") spricht Chamäleon Caspar. Neue Sprecher sind Ralf Schmitz ("Angry Birds") als Kater Karajan und Felix Kramer ("Irgendwann werden wir uns alles erzählen") als Krokodil Rick. Im Abspann ist die Sängerin LEA mit dem Song "Alles nichts ohne dich" zu hören.Das offizielle Hörspiel zu DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 ist ab sofort auf CD und im Streaming erhältlich. Mit den Original-Stimmen und der Musik aus dem Film, erzählt von Johannes Steck.DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 wurde produziert von KORDES & KORDES Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios und LIGHTBURST Pictures. Gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Film- und Medienstiftung NRW und Deutscher Filmförderfonds (DFFF).Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):JUST PUBLICITYKerstin Böck, Clea Fricke & Julius Trautmanninfo@just-publicity.comTelefon: 089-20 20 82 60Online-PR:FRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien & Ann-Kathrin Scheffelpresse@frandly-pr.comTelefon: 089-954 28 28 20.Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6032128