Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China beflügelt am Montag die New Yorker Börsen. Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial liegt 2,7 Prozent höher bei 42.373 Punkten. Auf diesem Niveau wird der Anfang April erlittene Zollschock nun wieder vollständig abgehakt. Noch mehr Schwung zeichnet sich an der Nasdaq-Börse ab, denn der Nasdaq 100 Index wird 4,1 Prozent höher taxiert auf 20.878 Punkte. Der stark von Technologiewerten geprägte Auswahlindex dürfte sogar ein Hoch ...

