Wir laden sämtliche Aktionäre zu der am Freitag, den 20. Juni 2025, um 11:00 Uhr in dem Mercure Hotel Köln Friesenstraße, Friesenstraße 44-48 in 50670 Köln, Raum Prinz 1, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der ABAG BÖRSEBIUS HOLDING AG ("Gesellschaft") ein.

