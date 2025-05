Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, dem 27. Juni 2025, 10.00 Uhr, in der "Villa Röders" in Breidings Garten, Breidingsgarten 5, 29614 Soltau, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

U.a. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden zur Ausschüttung von EUR 10,00 je Aktie- gleich 4,0 % auf das Grundkapital - zahlbar ab 02. Juli 2025.

