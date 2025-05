Ein neuer Chip kombiniert KI mit EKG-Analyse und erkennt Herzinfarkte mit hoher Präzision. Die innovative Technologie könnte Wearables lebensrettend machen - wenn sie die Zulassung erhält. Forscher:innen der University of Mississippi haben einen Chip vorgestellt, der mithilfe von KI und einer bewährten mathematischen Methode namens Fast Fourier Transform (FFT) Herzinfarkte erkennen kann. Wie New Atlas berichtet, könnte der Chip künftig in Wearables ...

