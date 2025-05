© Foto: Beiheng Guo auf Unsplash

Nach der am Wochenende in Genf erreichten Annäherung zwischen den USA und China im zuvor eskalierten Handelsstreit sind die Aktien chinesischer Unternehmen am Montag gefragt. Schon in den Wochen zuvor haben sich die Anteile vieler chinesischer Konzerne besser geschlagen als es der Handelskonflikt vermuten ließ. Alibaba gehörte zwar nicht dazu, doch auch diese Aktie ist inzwischen wieder oben auf - und bietet prozyklisch agierenden Anlegerinnen und Anlegern damit eine aussichtsreiche Trading-Chance.

Trotz Handelskrieg: Alibaba zieht vielen US-Werten davon

Die Entwicklung der Alibaba-Aktie in den vergangenen 12 Monaten ist bemerkenswert. Trotz einer Korrektur um ein Drittel auf dem Höhepunkt der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik steht gegenüber dem Stand vor einem Jahr ein Plus von etwa 65 Prozent zu Buche. Damit schlagen sich die Anteile deutlich besser als viele US-amerikanische Anlegerlieblinge.

Tatsächlich könnten die Kursgewinne des vergangenen Jahres einen Wendepunkt bedeuten, denn nach einer jahrelangen Talfahrt mit anschließender Seitwärtskonsolidierung hat sich das übergeordnete Chartbild inzwischen deutlich aufgehellt. Trotz starker Kursgewinne ist die Aktie mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 außerdem noch immer moderat bewertet.

Aktie vor neuem Aufwärtsimpuls? Die jüngsten Gewinne machen es möglich!

Auch kurzfristig könnte die Alibaba-Aktie wieder über mehr Power verfügen. Der Kurssprung am Montag sorgt für die Rückeroberung gleich zwei wichtiger Marken und damit einem Kaufsignal. Das bietet die Chance auf eine Performance von bis zu 140 Prozent!

Crash der Aktie, doch FN-Leser waren gewarnt!

Stark in das neue Jahr gestartet sah es für die Alibaba-Aktie auf dem Höhepunkt der Zollpanik plötzlich finster aus. Die 50-Tage-Linie war unterschritten, der Unterstützungsbereich um 100 US-Dollar aufgegeben und auch die 200-Tage-Linie wurde getestet. Nur dank eines Kraftaktes der Bullen konnte das Blatt gewendet werden.

Dabei war die Korrektur der Aktie auch ohne Zollpanik durchaus absehbar: Es war zuvor zu einem aufsteigenden Keil mit kleiner werdender Range gekommen. Solche Formationen gehen oft mit einer Auflösung nach unten einher, vor allem nach starken Kursanstiegen und überkauften Zuständen einer Aktie.

Dementsprechend wurde an dieser Stelle zur Absicherung der Put-Optionsschein VG7GH6 vorgestellt, der sich in der Spitze um fast 170 Prozent verteuert hatte.

Technische Indikation liefert jetzt wieder Rückenwind

Der Crash der Aktie im April führt jedoch zu stark überverkauften Zuständen. Da gleichzeitig der Preisbereich um 100 US-Dollar respektiert wurde, bildete das die Ausgangsbasis für eine kräftige Aufholjagd. So konnte die Unterstützung bei 120 US-Dollar zurückerobert werden. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie zögerte die Aktie in der vergangenen Woche aber.

Dieser gelingt nun mit den News vom Wochenende im Rücken. Damit ist auch der Support bei 130 US-Dollar wieder zurückgewonnen und die Aktie liefert ein prozyklisches Kaufsignal.

Das wird innerhalb der technischen Indikation durch den Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD unterstrichen, der damit wieder einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Unterstützt wird der Ausbruch außerdem durch einen Anstieg auch im Relative-Stärke-Index (RSI), was auf eine nachhaltige Kursbewegung hindeutet.

Fazit: Vielversprechendes Long-Setup

Damit verfügt die Alibaba-Aktie über eine aussichtsreiche Grundlage, ihre kräftigen Erholungsgewinne weiter auszubauen und ihre Aufholjagd fortzusetzen. Sollte der aktuelle Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen werden können, stellt sich der Aktie bis in den Bereich von 145 bis 150 US-Dollar nur noch wenig in den Weg.

Hier könnte das vor wenigen Wochen erzielte Mehrjahreshoch egalisiert und schließlich übertroffen werden. Den Impuls hierzu könnten die am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen liefern. Zur Unterseite sind die Bullen nun gefordert, die 50-Tage-Linie zu verteidigen, ansonsten droht ein erneuter Rücksetzer bis mindestens 120 US-Dollar.

Chance auf bis zu +140 Prozent

Anlegerinnen und Anleger die das bullishe Setup der Aktie und das jüngste prozyklische Kaufsignal für eine 140-Prozent-Chance nutzen wollen, können das mithilfe des Discount-Optionsscheines VG9AZ6 tun.

In VG9AZ6 werden Kursgewinne der Aktie zwar nur bis 150 US-Dollar angerechnet, dafür ist der Einstiegspreis gegenüber einem herkömmlichen Optionsschein mit einer Basis von 130 US-Dollar aber deutlich günstiger gerade jetzt vor den Quartalszahlen, wo die implizite Volatilität oft überdurchschnittlich hoch ist.

Der maximale Auszahlungsbetrag zur Fälligkeit am 19. September liegt bei 1,80 Euro. Für Kurse zwischen 130 und 150 US-Dollar erhalten Anlegerinnen und Anleger eine anteilige Rückzahlung. Das bedeutet für einige beispielhafte Fälle folgendes:

Doch Vorsicht: Sollte die Alibaba-Aktie zum Laufzeitende unterhalb von 130 US-Dollar notieren, verfällt VG9AZ6 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Das zwischenzeitliche Unterschreiten des Basispreises ist im Unterschied zu KO-Zertifikaten jedoch kein Problem.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.