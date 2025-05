Der Ladestationsbetreiber Park&Charge hat eine Ausschreibung über den Betrieb von bis zu 1.000 Ladepunkten in der niederländischen Provinz Nordholland gewonnen. Diese sollen in kommunalen Parkhäusern in acht verschiedenen Gemeinden installiert werden. Qwello, ein Anbieter von Ladeinfrastruktur aus München, hatte vergangenes Jahr Park&Charge übernommen, einen niederländischen Betreiber von Ladestationen. Beide Unternehmen kommen heute zusammen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...