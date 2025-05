München (ots) -Eishockey WM live bei MagentaSport - Deutschland gegen Norwegen am Dienstag ab 15.30 Uhr live"Hoffentlich kann ich den Jungs ein bisschen helfen. War natürlich ein bisschen nicht so einfach die letzte Zeit, aber ich bin fit genug, um zu spielen." Tim Stützle ("freue mich mega hier zu sein, das sind mega coole Jungs") sagt das nach seinem 1. Training mit dem deutschen WM-Team. Danach hat er sich den Fragen von MagentaSport gestellt. Die wichtigsten Aussagen sind nachfolgend aufgeführt plus Link zum Interview mit Sascha Bandermann. Eine Besonderheit blieb nicht unbemerkt: sein getöntes Visier. Die Erklärung liefert Stützle selbst: "Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung in Kanada und es fühlt sich gut an mit dem Licht, wenn das Licht so grell ist in den Arenen." Stützle wird erstmals gegen Norwegen spielen - live ab 15.30 Uhr bei MagentaSport. Das DEB-Team ist mit 2 Siegen stark ins Turnier gestartet - 6:1 gegen Ungarn, 4:1 gegen Kasachstan - und liegt mit 6 Punkten auf Rang 2 der Gruppe B.Nachfolgend ein Ausblick auf das 3. Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-WM - mit Interviews, Quelle: MagentaSportModerator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Dänemark und Schweden. Alle WM-Infos live rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft gibt es live und auf allen Kanälen von MagentaSport sowie bei MagentaTV. Am Dienstag trifft Deutschland im 3. Vorrundenspiel auf Norwegen - live ab 15.30 Uhr bei MagentaSport.Tim Stützle zurück im DEB-Team: "Ich spiele mit jedem, also mir ist es relativ egal"Mit NHL-Star Tim Stützle erhält das deutsche Team prominente Verstärkung für die Eishockey WM - live und kostenlos am Dienstag ab 15.30 Uhr bei MagentaSport gegen Norwegen. Der 23-jährige Center der Ottawa Senators stößt zur Mannschaft und ist bereit: "Ich freue mich natürlich mega, hier zu sein. Sonst wäre ich nicht hier." Stützle verpasste die ersten beiden Gruppenspiele - Deutschland gewann gegen Ungarn (6:1) und Kasachstan (4:1) souverän und liegt mit 6 Punkten auf Platz 2 der Tabelle. Jetzt soll Stützle helfen, den nächsten Schritt Richtung Viertelfinale zu machen: "Hoffentlich kann ich den Jungs ein bisschen helfen. War natürlich ein bisschen nicht so einfach die letzte Zeit, aber ich bin fit genug, um zu spielen."Warum er trotz langer NHL-Saison sofort zur WM kommt? Die Antwort ist eindeutig: "Ich glaube einfach, die Truppe, die wir hier haben, sind mega coole Jungs. Auch, ich glaube, vor Olympia ist es wichtig, dass alle zusammenkommen. Und ja, deswegen ist es einfach eine coole Gruppe und ich freue mich, dass ich mit den Jungs dabei sein darf." Seinen Einsatz gegen Norwegen sieht er gelassen - und flexibel: "Ich spiele mit jedem, also mir ist es relativ egal." Wo er spielen werde, wisse er noch nicht: "Ne, ich weiß nicht, sehen wir mal." Klar ist dagegen, was er aufs Eis bringen will: "Alles. Ich glaube, ich komme übers harte Arbeiten auch und das will ich auch zur Nationalmannschaft dazu bringen."Beim ersten Training nach der Ankunft ging es direkt zur Sache - trotz kurzer Eis-Pause: "Ich war jetzt ein bisschen länger nicht auf dem Eis, aber ich meine, wir haben noch Playoffs gespielt, deswegen ist es noch nicht so lange her. Es war gut, halt auf dem Eis zu sein." Und auch eine Besonderheit blieb nicht unbemerkt: sein getöntes Visier. Die Erklärung liefert Stützle selbst: "Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung in Kanada und es fühlt sich gut an mit dem Licht, wenn das Licht so grell ist in den Arenen." Der erste WM-Auftritt von Tim Stützle - am Dienstag gegen Norwegen, live und kostenlos ab 15.30 Uhr bei MagentaSport. Das Interview mit Tim Stützle gibt's hier im Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/nEAn4RNJQTQRemxWM - live bei MagentaSportGruppenphaseDienstag, 13.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - NorwegenDonnerstag, 15.05.2025ab 15.30 Uhr: Schweiz - DeutschlandSamstag, 17.05.2025ab 11.30 Uhr: USA - DeutschlandMontag, 19.05.2025ab 15.30 Uhr: Deutschland - TschechienDienstag, 20.05.2025ab 19.30 Uhr: Deutschland - DänemarkPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6032208