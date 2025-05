OSAKA/Japan (ots) -HYDROSOLID®, Pionier in der Entwicklung von sicherer und effizienter Wasserstoffspeichertechnologie, und SUMIDA, führender Großkonzern im Bereich industrieller Fertigung, haben heute ein Memorandum of Understanding (MoU) im österreichischen Pavillon auf der Weltausstellung EXPO Osaka in Japan unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Skalierung und Kommerzialisierung von Niederdruck-Wasserstoffspeichersystemen auf Basis der patentieren RSH2-Materialtechnologie von HYDROSOLID®.Bei der feierlichen Unterzeichnung im österreichischen Pavillon der EXPO OSAKA am 12. Mai 2025, die unter der Patronanz der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner stattfand, waren Katsuyuki Kojima (Executive Vice President, SUMIDA Corporation), Ken Terao (Head of New Business Development, SUMIDA Corporation), Lukas Renz (CEO, HYDROSOLID®) sowie Dr. Franz Renz (Wissenschaftlicher Beirat HYDROSOLID® und Leibniz Universität Hannover) anwesend.Internationale Partnerschaft als Schlüssel für die EnergiewendeWasserstoff gilt als Schlüsselfaktor für die Energiewende - seine effiziente und sichere Speicherung stellt weiterhin eine technische Herausforderung dar. Dabei nimmt Japan als Vorreiter in seiner nationalen Wasserstoffstrategie eine wegweisende Rolle ein, während Europa Wasserstoff als zentrale Säule für eine grüne Energie- und Klimazukunft definiert. Diese internationale Partnerschaft verbindet nicht nur HYDROSOLID®'s Know-how in der Wasserstoffspeichertechnologie mit SUMIDA's Expertise in der industriellen Großserienfertigung, sondern gründet auf einem tiefen, gegenseitigen Vertrauen, das als tragende Säule dieser Zusammenarbeit gilt und den gemeinsamen Projekterfolg nachhaltig sichert.Zitate"Mit SUMIDA gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt, Wasserstoffspeicher sicherer, effizienter und wirtschaftlicher zu machen. Gemeinsam bringen wir die Technologie rasch vom Labor in die industrielle Anwendung." - Lukas Renz, CEO HYDROSOLID®"Die Kooperation mit HYDROSOLID® ermöglicht es uns, unsere Fertigungskompetenzen in ein zukunftsweisendes Energiethema einzubringen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Kommerzialisierung und die Etablierung neuer Geschäftsfelder." - Katsuyuki Kojima - Executive Vice President SUMIDA CORPORATIONÜber HYDROSOLID®Die HYDROSOLID® GmbH mit Sitz in Wilhelmsburg (Österreich) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung der sichersten und effizientesten Technologie zur Speicherung von Wasserstoff. Mit ihrer patentierten RSH2-Technologie treibt das Unternehmen Wasserstoffanwendungen für die sicherste grüne Energiezukunft voran.Über SUMIDADie SUMIDA Corporation (Japan) ist ein international führender Anbieter von elektronischen Bauelementen und Fertiglösungen. Mit umfassendem Prozess-Know-how unterstützt SUMIDA seine Kunden bei der Umsetzung von High-Performance-Technologien. Die SUMIDA AG zeichnet sich als europäische Niederlassung für das Europageschäft verantwortlich.Pressekontakt:HYDROSOLID®Lisa Ehrenreich, BATelefon: +4372071080906E-Mail: marketing@hydrosolid.comOriginal-Content von: HydroSolid GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179745/6032229