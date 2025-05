DJ Eli Lilly sieht Vorteile seines Abnehm-Medikaments in eigener Studie

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Im Wettbewerb der Abnehm-Medikamente hat Eli Lilly nach eigenen Angaben einen Vorteil gegenüber seinem Konkurrenten Novo Nordisk erlangt. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, hat sein Medikament Zepbound in einer Vergleichsstudie eine höhere Gewichtsreduktion gezeigt als das Konkurrenzprodukt Wegovy der dänischen Novo Nordisk.

Zepbound habe eine Gewichtsreduktion von 20,2 Prozent erreicht verglichen mit Wegovy von 13,7 Prozent nach 72 Wochen. Die Studie wurde von Eli Lilly finanziert.

Laut Forschern, die an der Studie beteiligt sind, könnte die unterschiedliche Gewichtsabnahme mit Varianten in der Wirkungsweise der Medikamente zu tun haben.

Novo Nordisk teilte mit, die Ergebnisse der Studie seien nicht konsistent mit den eigenen Studien.

"Wir haben klare und konsistente Beweise für einen Gewichtsverlust von 17 Prozent und etwa ein Drittel Personen, die 20 Prozent oder mehr verloren haben", so der dänische Konzern. "Wir sind uns nicht im Klaren darüber, wie ihre Methodik eine geringere Gewichtsabnahme als die in unseren zugelassenen Beipackzetteln angegebene belegen kann."

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass in der Lilly-Studie Zepbound in einer Dosierung von 10 oder 15 Milligramm im Vergleich zu Wegovy in einer Dosierung von 1,7 oder 2,4 Milligramm untersucht wurde.

May 12, 2025 09:44 ET (13:44 GMT)

