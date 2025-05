"Seitenblick" auf die Hamburger Digitalmesse

Mit rund 70.000 Besuchen und über 1.000 Ausstellern, hat sich das OMR Festival 2025 erneut als Europas Leitplattform für digitale Wirtschaftsthemen bestätigt. Ganz neu im Programm: Die Finanzmesse Finance Forward, die erstmals als fester Bestandteil in die OMR-Woche eingebunden wurde - und die gesamte Veranstaltung inhaltlich somit noch einmal spürbar bereichert hat. Die Anleihen Finder Redaktion hat die Digitalmesse aus diesem Grund in der vergangenen Woche in Hamburg besucht und spannende Einblicke zu Finanz-, Wirtschafts- und Digitalthemen erhalten. Das alles überragende Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...