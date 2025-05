München (ots) -Dokumentarische Themen interaktiv und innovativ erzählen: Das haben Anja Reiß und Jan Anderegg mit "Traces of Responsibility" vorbildlich umgesetzt. Die Produktion, die dem Publikum eine interaktive Reise durch Ruanda 30 Jahre nach dem Genozid ermöglicht, wurde am 10. Mai in der Hochschule für Film und Fernsehen mit dem von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) gestifteten DOK.digital-Preis für neue Erzählformate ausgezeichnet.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "In Zeiten von Deepfakes und einer unüberschaubaren Bilder- und Informationsflut wächst leider auch die Informationsmüdigkeit. Medienschaffende müssen sich damit befassen, wie sie Menschen für Geschichten und Hintergründe begeistern können. Ein Weg ist die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Erzählformate. Das Winner-Team beim DOK.digital-Preis 2025 wird diesen Anforderungen mehr als gerecht. "Traces of Responsibility" zeigt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen sowie Themen und Informationen innovativ aufzubereiten. Ein dokumentarisches Format, das interaktives Storytelling hervorragend umsetzt."Die Jury lobt: "Wie lässt sich vermitteln, wie Zusammenleben noch möglich sein kann? Opfer, Täter, nachkommende Generationen. Die hier ausgezeichnete dokumentarische Arbeit wählt einen innovativen Ansatz: eine interaktive Reise, bei das Publikum selbst entscheiden kann, welche Perspektiven es erfahren will, welche Orte es besuchen möchte und wie intensiv es sich mit Themen und Fragen auseinandersetzen möchte."Die BLM verleiht den mit 2.500 Euro dotierten Preis im Rahmen des DOK.forum bereits zum sechsten Mal und würdigt damit digitales Storytelling, das Geschichten zeitgemäß erzählt, das Publikum aktiv einbezieht und die Möglichkeiten digitaler Medien nutzt.Mehr Informationen zum DOK.digital-Preis finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/events-2025/dokdigital-2025-pitches.cfmi15193).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel.: 089 63808-318E-Mail: bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6032251