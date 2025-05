Unterföhring (ots) -Produktionsstart der Jubiläumsstaffel: Zum zehnten Mal versucht Joko Winterscheidt seine eigene Quizshow gegen seine Herausforderinnen und Herausforderer zu verteidigen, ab heute produziert die Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben in Berlin die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Sechs neue Folgen sind im Herbst 2025 auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.Wer wird hier am Ende feiern? Schauspielerin Karoline Herfurth und Entertainer Olli Dittrich fordern Original-Moderator Joko Winterscheidt heraus und wollen die Moderation der Quizshow für sich gewinnen. Zum Jubiläum versucht außerdem Musiker Olli Schulz als erfahrener WSMDS-Gast (Staffel 4, 2022) die Show erneut an sich zu reißen. Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt als unberechenbare Wildcard ebenfalls um den einzigartigen Show-Gewinn.Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden."So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 10 im Herbst 2025 auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6032267