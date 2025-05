Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat nun auch in Mannheim E-Busse mit Brennstoffzellen-Range-Extender in den Regelbetrieb aufgenommen. Insgesamt ist für die Region zurzeit der Einsatz von 48 solcher emissionsfreien Busse vorgesehen - in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Wir erinnern uns: Im Rahmen des Projekts "H2Rhein-Neckar" hatte die RNV bereits im Oktober 2022 insgesamt 40 eCitaro G fuel cell bei Daimler Buses bestellt, inklusive einer Option ...

