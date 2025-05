Sell in May, Jahresendrallye, Hexensabbat: Auf die Zeit bezogene Handlungsempfehlungen erfreuen sich an den Börsen noch immer einer gewissen Beliebtheit. Dabei haben Wissenschaft und Empirie schon gezeigt, dass Timing-Strategien deutlich unterdurchschnittlich abschneiden. Doch mit einem erratisch agierenden Präsidenten Trump im Weißen Haus hat Timing jetzt endgültig ausgedient. Der einzige Zeitpunkt, den sich Investoren heute merken müssen, ist Trumps Ausscheiden aus dem Amt. Ein Kommentar von Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Eine der ältesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...