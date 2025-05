Bruchhausen-Vilsen (ots) -VILSA ist der erste deutsche Getränkehersteller, der bei all seinen Einwegflaschen die Schrumpffolie durch Klebepunkte ersetzt. Damit ist VILSA Vorreiter in Sachen nachhaltiger Verpackungslösungen.VILSA-BRUNNEN, einer der führenden deutschen Mineralbrunnen, setzt einen neuen Maßstab in Sachen Nachhaltigkeit: Mit der Einführung des VILSA NIX-PACKs erfindet das Unternehmen das klassische Sixpack neu. VILSA ist der erste deutsche Mineralbrunnen, der die herkömmliche Schrumpffolie vollständig durch Klebepunkte ersetzt. Damit leistet das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und ressourcenschonenderen Verpackungslösung: Die Umstellung auf das VILSA NIX-PACK ermöglicht VILSA eine jährliche Einsparung von rund 50 Tonnen Kunststoff. Ab Mai 2025 sind alle VILSA Einwegflaschen im VILSA NIX-PACK im Handel erhältlich. Die flächendeckende Einführung im Handel wird von einer crossmedialen, reichweitenstarken Kampagne begleitet. Im Mittelpunkt stehen die Social-Media-Stars Siegfried und Joy, die mit ihrer charmanten und humorvollen Anti-Magie die herkömmliche Schrumpffolie verschwinden lassen.Technologische Innovation: Das VILSA NIX-PACKMit der innovativen Technik werden die Flaschen eines Sixpacks nicht mehr durch Plastikfolie, sondern durch punktuelle, sehr starke Klebepunkte zusammengehalten. VILSA ersetzt den bisherigen Kunststofftragegriff durch einen Griff aus recycelbarem Karton. Die Kombination aus Klebepunkten und Pappträger macht das VILSA NIX-PACK zu der nachhaltigsten Lösung für die VILSA rPET-Einwegflaschen. Alle Einwegflaschen für VILSA-Produkte bestehen ohne Ausnahme aus recyceltem PET."Mit dem VILSA NIX-PACK setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Wir möchten unseren Kunden eine umweltfreundliche Alternative bieten, die gleichzeitig höchste Qualität und Innovation vereint. Die Entscheidung, auf Folie zu verzichten, ist ein klares Bekenntnis zu mehr Ressourcenschonung und einer sauberen Zukunft.", sagt Hans-Dietrich Kühl, Vorsitzender der Geschäftsführung VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH.Nachhaltigkeit trifft Trage-Komfort: Pappträger und KlebepunkteDer Verzicht auf Schrumpffolie verleiht dem VILSA NIX-PACK ein neues, modernes Aussehen und bietet gleichzeitig den gewohnten Trage-Komfort: Der neue, zertifizierte Pappträger ist robust genug für den sicheren Transport eines 1,5-Liter-Sixpacks. Der 100 % recycelbare Pappträger ist für den Einsatz unter Alltagsbedingungen konzipiert und bietet Komfort sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit. Eine Erklärung der Handhabung ist für die Verbraucher auf dem Pappträger abgedruckt. Der Träger wird mit der ganzen Hand von oben gegriffen. Nach Gebrauch kann er im Altpapier entsorgt und problemlos recycelt werden. Die Klebepunkte, die die Flaschen jetzt zusammenhalten, sind resistent gegen Umwelteinflüsse. Zudem müssen sie vor Rückgabe der Flaschen nicht extra entfernt werden und haben keinen Einfluss auf den Recyclingprozess.ProtectingTomorrowToday:Verbesserung der Klimabilanz des VILSA Einweg-SortimentsMit der Einführung der neuen VILSA NIX-PACK Verpackung reduziert VILSA seinen Kunststoffverbrauch deutlich: Das Unternehmen spart rund 2.000 Kilometer Schrumpffolie pro Jahr ein, insgesamt summieren sich die Kunststoff-Einsparungen auf 50 Tonnen pro Jahr.Henning Rodekohr, Geschäftsführender Gesellschafter VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH: "Wir investieren laufend in neue Maschinen und Techniken, um unseren Kunden die beste und nachhaltigste Verpackungslösung zu bieten. Wir verbessern die Klimabilanz unseres Einweg-Sortiments erheblich und leben damit unser Leitbild ProtectingTomorrowToday auf einer weiteren Ebene. Im Vergleich zu den mit der Schrumpffolie verbundenen Treibhausgasemissionen erzielen wir eine Reduktion der CO2 -Emissionen zwischen 40 bis 70 Prozent. Dies ist abhängig von den Flaschengrößen und variiert. Konkret sparen wir zum Beispiel beim 1-Liter-NIX-PACK 62,5 % CO2 -Emissionen.Die Schrumpffolie zu ersetzen ist im Hinblick auf die sofort sichtbare Müllvermeidung im Handel - wer kennt nicht ein zerrupft aussehendes Einweg-Regal?! - eine wichtige Weichenstellung. Die Einführung des VILSA NIX-PACKs ist der nächste logische Schritt in einer Reihe von Innovationen, die wir den letzten Jahren auf den Markt gebracht haben."Über VILSAVILSA-BRUNNEN ist mit rund 500 Mitarbeitern am Standort Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen Kern der VILSA-GRUPPE. Neben der Hauptmarke VILSA gehören auch Marken wie Bad Pyrmonter, BAD, Mineau und seit 2021 Sodenthaler zur Gruppe. Unter den Mineralwassermarken ist VILSA seit vielen Jahren Marktführer im Norden. Über 90 Prozent seiner Produkte setzt der Mineralbrunnen in Mehrweggebinden um, Einwegflaschen für die Mineralwasserprodukte und Erfrischungsgetränke bestehen zu 100 % aus recyceltem PET. Die VILSA-GRUPPE ist stetig dabei, in ihre Standorte, neue Produkt- und Verpackungsinnovationen - und damit nachhaltig in die Zukunft - zu investieren.Pressekontakt:Bettina KnaupeUnternehmenssprecherin VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbHTelefon: 045252 392301E-Mail: Bettina.knaupe@VILSA.deOriginal-Content von: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109073/6032288