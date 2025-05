© Foto: DALL·E

Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit mit den USA locken Milliarden zurück nach China. Die Zoll-Verluste sind komplett aufgeholt, nicht zuletzt dank prominenter Käufer.Nach einer Phase der Skepsis kehren internationale Hedgefonds wieder in den chinesischen Aktienmarkt zurück, zeigt eine aktuelle Analyse von Morgan Stanley. Demnach haben mehrere große Fonds ihre Engagements in chinesischen Titeln erhöht - angetrieben von den Fortschritten bei den US-chinesischen Handelsgesprächen und attraktiven Bewertungen. "Wir haben keine bessere Kristallkugel für das, was in China passieren wird. Aber ab einem bestimmten Punkt wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis so attraktiv", dass man einfach …