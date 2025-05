Coinbase strebt an, in zehn Jahren die weltweit führende Finanzdienstleistungs-App zu werden - über den Krypto-Handel hinaus.

Coinbase positioniert sich beliebteste Finanz App zu werden

Die Krypto-Plattform Coinbase hat große Pläne: In zehn Jahren will sie zur weltweit führenden App für Finanzdienstleistungen werden. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Kryptowährungen - Coinbase strebt vielmehr eine zentrale Rolle in der modernen Finanzwelt an.

Als Experte für Blockchain-Technologie sieht sich das Unternehmen nicht nur in der Lage, mit TradFi zu konkurrieren, sondern eine zentrale Rolle einzunehmen. Derzeit ist Binance aber noch die beliebteste Centralised Exchange im Krypto-Bereich.

Lade hier die Best Wallet App herunter.

Vision: Die Finanzwelt wird digital - und Coinbase will vorausgehen

Coinbase-CEO Brian Armstrong formulierte das Ziel klar: In fünf bis zehn Jahren soll Coinbase die führende Finanz-App für Privatnutzer, Unternehmen und Institutionen werden. Grundlage dafür ist die Überzeugung, dass immer mehr traditionelle Finanzprodukte - wie Wertpapiere, Immobilien oder Anleihen - auf die Blockchain verlagert werden. Armstrong sieht in dieser Entwicklung eine große Chance: "Krypto frisst die Finanzwelt", sagte er jüngst in einem Analystengespräch.

Schon heute umfasst das Angebot von Coinbase mehr als nur den Handel mit Kryptowährungen. Das Unternehmen investiert in Zahlungsdienste mit Stablecoins, bietet Belohnungen durch das Halten dieser digitalen Währungen und verwahrt Krypto-Vermögen institutioneller Kunden - darunter Branchengrößen wie BlackRock und PayPal.

Lade hier die Best Wallet App herunter.

Strategie: Partnerschaften, Stablecoins und regulatorischer Rückenwind

Ein zentraler Baustein in der Coinbase-Strategie ist der Stablecoin USDC, den Coinbase gemeinsam mit dem Unternehmen Circle betreibt. USDC soll zur weltweit führenden digitalen Dollar-Währung werden. Das Unternehmen profitiert dabei doppelt: zum einen über Transaktionsgebühren, zum anderen über Zinseinnahmen.

Coinbase setzt außerdem auf Kooperationen mit traditionellen Banken, die zunehmend Interesse an digitalen Vermögenswerten zeigen. Armstrong betont, dass viele Banken ihre eigenen Stablecoins aufbauen wollen - Coinbase jedoch interoperable Lösungen bevorzugt. Die Plattform positioniert sich als technischer Dienstleister für die klassische Finanzbranche.

Die Krypto-Regulierung in den USA zeigt sich unter der Präsidentschaft Donald Trumps deutlich positiver. Banken dürfen vermehrt mit digitalen Assets arbeiten. Dies eröffnet Coinbase neue Märkte und festigt seine Rolle als Bindeglied zwischen Krypto und klassischem Finanzwesen.

Lade hier die Best Wallet App herunter.

Coinbase erwirbt Deribit für 2,9 Mrd. US-Dollar

Coinbase übernimmt die Krypto-Derivate-Plattform Deribit für 2,9 Milliarden USD, um seine Position als globale Marktführerin im Krypto-Derivatehandel zu festigen. Deribit, mit offenen Kontrakten im Wert von 30 Milliarden USD, erweitert Coinbases Angebot um Optionshandel. Die Akquisition stärkt die Derivate-Sparte, diversifiziert Einnahmen und unterstützt die globale Expansion. Der Deal umfasst 700 Millionen USD in bar und 11 Millionen Coinbase-Aktien, mit Abschluss bis Jahresende, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Lade hier die Best Wallet App herunter.