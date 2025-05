Berlin (ots) -Am Mittwoch (14. Mai 2025) lädt der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. zu seinem jährlichen Branchentreff mit anschließendem Kollegenabend auf eine Dachterrasse in Berlin ein. Die Veranstaltung bringt Führungskräfte, Journalistinnen und Journalisten sowie politische Entscheider zusammen - in einer Zeit, in der sich der Lokaljournalismus grundlegend wandelt.Als politische Hauptrednerin wird Gitta Connemann, MdB, Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, erwartet.Zum Auftakt der Veranstaltung spricht Kai Röhrbein, Vorstandsvorsitzender des VDL und Verleger der Walsroder Zeitung, über die wirtschaftliche und strukturelle Lage der Lokalpresse in Deutschland.Ein zentrales Element des Nachmittags ist das hochkarätig besetzte Panel "Stark in den Regionen - Wie Innovationen den Lokaljournalismus fördern". Branchen-Experten beleuchten, wie Innovationen in Redaktion und Verlagspraxis neue Perspektiven für lokale Medienhäuser eröffnen können.Teilnehmende des Panels sind:- Stéphanie Barsch, Journalistin und Beraterin, Mitinitiatorin des Innovationsprogramms b° local- Hermann von Engelbrechten-Ilow, Rechtsanwalt und Buchautor- Prof. Dr. em. Otfried Jarren, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich- Prof. Christof Seeger, Studiendekan, Crossmedia Publishing & Management (M.A), Mediapublishing (B.A.), Hochschule der Medien, Stuttgart- Nina Siegrist, Vorsitzende der Unternehmensleitung des Schaffhauser Medienhauses Meier + Cie AGDie Moderation übernehmen Cornelia Lüers (Wilhelmshavener Zeitung / Jeversches Wochenblatt) und Stephan Schmidt (Ostfriesische Nachrichten).Zum Abschluss gibt der Berliner Kolumnist und Politikjournalist Gunnar Schupelius (B.Z.) eine pointierte Analyse zur aktuellen politischen Lage - insbesondere mit Blick auf die Regierungsbildung und die Wahl der neuen Bundesregierung.Im Anschluss findet der traditionelle Kollegenabend statt. Ein weiterer Programmhöhepunkt ist die Verleihung des Veltins-Lokalsportpreises, mit dem der VDL herausragende Leistungen im lokalen Sportjournalismus auszeichnet.Die Veranstaltung versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und neue Impulse für den Lokaljournalismus von morgen.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V. (VDL) ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 70 kleinere und mittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokal und regional ausgerichteter Tageszeitungen - Print und Digital.Kontakt:Stefan Waldschmidt M.A.Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V.0172-2953258Stefan.Waldschmidt@lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81967/6032300