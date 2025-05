China und die USA haben übers Wochenende verhandelt und im Handelsstreit tatsächlich eine Einigung erzielt. Beide Länder haben eine deutliche Senkung der Zölle beschlossen, die für zunächst 90 Tage gelten soll. An der Börse ging es im frühen Handel auf breiter Front aufwärts. Während viele Kurse am Nachmittag wieder nachgeben, bleiben Airline-Werte deutlich im Plus. Die beiden Delegationen hatten in der Schweiz am Wochenende im festgefahrenen Zollstreit verhandelt. Zur Veröffentlichung der gemeinsamen ...

