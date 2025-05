EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

PRESSEMITTEILUNG Biotest bestätigt die Prognose für das Jahr 2025 Umsatzsteigerungen bei Humanalbumin und Yimmugo

Erstes Quartal im Rahmen der Erwartungen Dreieich, 12. Mai 2025. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte die Biotest Gruppe einen Umsatz von 124,2 Mio. €. Das sind 91,0 Mio. € oder 42,3 % weniger als der Umsatz von 215,2 Mio. € im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Erlöse aus der Offenlegung von Technologien und Entwicklungsdienstleistungen für Grifols, S.A. im Rahmen der Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr um 65,6 Mio. € auf 11,6 Mio. € gesunken sind. Der Produktumsatz verringerte sich um 25,4 Mio. € oder 18,4 % auf 112,6 Mio. €. Der Rückgang der Produktumsätze ist hauptsächlich auf einige Produktionschargen von Intratect® zurückzuführen, deren Freigabe sich aufgrund externer Faktoren verzögerte, während im ersten Quartal 2024 außergewöhnlich hohe Umsätze erzielt wurden. Die Verkäufe von Humanalbumin und dem neuen intravenösen Immunglobulin Yimmugo® stiegen jedoch um 17,0 % bzw. 10,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich das EBIT auf Konzernebene in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 auf - 23,0 Mio. € (Vorjahres-zeitraum: 52,8 Mio. €). Ursächlich für diese Entwicklung waren im Wesentlichen der Umsatzrückgang und der um 66,3 Mio. € rückläufige Ergebniseffekt aus der Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. Dieser belief sich im ersten Quartal 2025 auf 4,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 70,3 Mio. €). Das Ergebnis nach Steuern der Biotest Gruppe verschlechterte sich für das erste Quartal 2025 auf - 21,4 Mio. € nach 29,5 Mio. € im Vorjahresquartal. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Stammaktie von - 0,55 € nach 0,74 € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Grifols Biotest Holdings GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Grifols, S.A. hat am 6. Mai 2025 den Aktionären der Biotest AG ein unbedingtes öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zum Erwerb sämtlicher Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG, die nicht bereits direkt oder indirekt von der Grifols Biotest Holdings GmbH gehalten werden, gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar in Höhe von € 43,00 je Biotest-Stammaktie und € 30,00 je Biotest-Vorzugsaktie unterbreitet. Aublick: Der Vorstand von Biotest bestätigt die bestehende Prognose. Somit erwartet er weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang gegenüber 2024 im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Umsätze im Geschäftsjahr 2024 wurden durch Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. in Höhe von 123,1 Mio. € positiv beeinflusst, die auf Grund der bereits vollständig erfolgten Technologieoffenlegung deutlich geringer eintreten. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten birgt erhebliche Risiken für Umsatz und Ertrag. Die wirtschaftliche Instabilität in der Region könnte eine negative Auswirkung auf die Umsätze haben und die Ertragslage beeinträchtigen. Weitere Risiken für die ausschließlich in Deutschland und Europa produzierten Biotest-Produkte könnten sich u.a. aus US Zöllen auf Arzneimittel aus der EU allgemein und auf Arzneimittel, die Biotest mit US-Plasma produziert, ergeben. Der Vorstand erwartet für das Jahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von -55,0 Mio. € bis - 75,0 Mio. €. Das resultiert aus der zuvor genannten Umsatzprognose sowie der korrespondierenden Entwicklung der Herstellkosten. Der Return on Capital Employed (ROCE) für das Geschäftsjahr 2025 wird in einer Größenordnung von - 3 bis - 7 % erwartet. Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf das erwartete, negative Betriebsergebnis (EBIT) zurückzuführen. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit wird im niedrigen negativen dreistelligen Millionenbereich erwartet. Dieser folgt im Wesentlichen der operativen Entwicklung und der Entwicklung des Nettoumlaufvermögens. Die Quartalsmitteilung zum 12. Mai 2025 kann auf der Internetseite des Unternehmens unter folgendem Link Quartalsberichte (biotest.com) abgerufen werden. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). Die Biotest AG wird ab sofort offizielle Pressemitteilungen auch über X verbreiten. Sie finden uns unter: https://twitter.com/BiotestAG IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



