© Foto: Jae C. Hong - AP

Bill Gates warnt vor einem "katastrophalen Fehler": Elon Musks Kürzung der Entwicklungshilfe im Namen der Effizienz drohe Millionen Menschen weltweit das Leben zu kosten.Bill Gates übt scharfe Kritik an Elon Musk und wirft dem Tech-Milliardär vor, durch massive Kürzungen bei der US-Entwicklungshilfe weltweit Millionen Menschenleben zu gefährden. Hintergrund ist die Entscheidung der Trump-Regierung, die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) faktisch aufzulösen - ein Schritt, den Musk als Leiter des Regierungsressorts für Effizienz (DOGE) verantwortet. Musk hatte in sozialen Medien sogar damit geprahlt, USAID "in den Holzhäcksler" geworfen zu haben. "Dass es dann zu Kürzungen für …