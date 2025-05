FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg seiner Rekordjagd Tribut gezollt. Die Einigung auf eine Senkung der gegenseitigen Zölle dürfte vor allem der US-Wirtschaft und auch China kurzfristig zugutekommen, schrieb Hendrik Mahlkow, Forscher in der Forschungsgruppe Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Die Auswirkungen für die EU seien gering.

Nach anfangs deutlichen Aufschlägen und einer Bestmarke von knapp 23.912 Punkten gleich zu Beginn rutschte der deutsche Leitindex zeitweise in die Verlustzone. Am Ende blieb ihm ein Plus von 0,29 Prozent auf 23.566,54 Punkte. Deutlichen Gewinnen von Auto- und Technologietiteln standen herbe Kursverluste bei Rüstungswerten gegenüber.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich um 0,19 Prozent auf 29.785,72 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,6 Prozent. Mit einem Zuwachs von 10 Prozent seit Jahresbeginn hinkt er dem Dax mit plus 18 Prozent allerdings klar hinterher.

In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mehr als 2 Prozent höher, während der technologielastige Nasdaq 100 sogar um über 3 Prozent anzog. Für beide Indizes stehen aber im bisherigen Jahresverlauf immer noch Verluste zu Buche./gl/he

