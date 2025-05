EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,20 je Aktie



12.05.2025







Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,20 je Aktie München, 12. Mai 2025 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG am heutigen Tag blicken Vorstand und Aufsichtsrat auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024 zurück. Die

anhaltende Nachfrageschwäche, vor allem bedingt durch erhöhte Lagerbestände bei Kunden und die damit einhergehenden Verschiebungen von Liefermengen werden auch das laufende

Geschäftsjahr beeinflussen. Darüber hinaus könnten die aktuellen Unsicherheiten vor allem verursacht durch die amerikanische Zollpolitik und die entsprechenden Gegenmaßnahmen die

prognostizierte Endmarktnachfrage dämpfen und den Abbau der Lagerbestände weiter verzögern. Angesichts der erwarteten Entwicklung für das Geschäftsjahr 2025, haben Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine Dividende von EUR 0,20 für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind dem Vorschlag gefolgt. Damit fließen insgesamt EUR 6 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft, was einer Ausschüttungsquote von knapp 10 Prozent des auf Siltronic-Aktionäre entfallenden Konzerngewinns entspricht. Alle Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 76,26 Prozent des Grundkapitals der Siltronic AG auf der Hauptversammlung vertreten. Wie geplant endete mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds, Dr. Herrmann Gerlinger. Mit einer Mehrheit von über 99,88 Prozent des vertretenen

Kapitals, wurde Herr Andreas Pecher als sein Nachfolger in den Aufsichtsrat der Siltronic AG berufen. "Wir danken Herrn Dr. Gerlinger für seinen langjährigen Einsatz als Aufsichtsratsmitglied der Siltronic AG und freuen uns, Herrn Pecher im Aufsichtsrat der Siltronic AG begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung und sein tiefes Verständnis der Halbleiterindustrie werden eine große Bereicherung für uns sein", sagte Dr. Tobias Ohler, Aufsichtsratsvorsitzender der Siltronic AG. Die Hauptversammlung der Siltronic AG fand das erste Mal seit der Corona-Pandemie im virtuellen Format statt. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wurde live auf der Website übertragen und ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. In seiner Rede ging Vorstandschef Dr. Michael Heckmeier auf das Geschäftsjahr 2024 und die zukünftige Entwicklung der Siltronic ein. "Siltronic hat unter schwierigen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 seine Resilienz unter Beweis gestellt. Das Jahr 2025 wird erneut ein herausforderndes und wir navigieren durch diese lange Nachfrageschwäche mit einem konsequenten Kosten- und

Liquiditätsprogramm. Gleichzeitig bereiten wir uns mit unserer neuen Fabrik in Singapur und unserem Forschungs- und Entwicklungsfokus auf die nächste Wachstumsphase vor", sagte Dr. Michael Heckmeier. Die Unterlagen und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung sind unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html verfügbar. Kontakt: Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.







