XRP: Finanzsystem-Reset oder unrealistische Kursprognosen?

Zu XRP (Ripple) existieren eine ganze Reihe von gewagten Thesen. Manche Analysten prognostizieren einen möglichen globalen Reset des Finanzsystems, in dem XRP eine zentrale Rolle spielen könnte. Doch sind diese optimistischen Prognosen realistisch, oder handelt es sich um übertriebene Erwartungen an die drittgrößte Kryptowährung?

Die umstrittene XRP-Prognose eines Reset im Finanzsystem

Dass im Krypto-Space eine ganze Reihe von optimistischen Thesen zur Kursentwicklung von Bitcoin & Co. notiert, ist allgemein bekannt. Allerdings hat eine neue Prognose zu XRP vieles davon in den Schatten gestellt. Diese kam vom XRP-Analysten Pumpius, der behauptete, dass ein globaler Reset des Finanzsystems im Gange sein würde.

Konkret schrieb er: "99 Prozent werden ausgesperrt werden. Nicht, weil sie arm sind, sondern weil sie die falschen Vermögenswerte besaßen. Wenn sich das globale System neu aufstellt, wird das Vermögen nicht mehr gezählt - es wird codiert. Die 1 Prozent? Sie werden XRP halten." Als die falschen Vermögenswerte deklarierte der Analyst übrigens spekulative Token und Fiat-Währungen, die allesamt eine deutliche Entwertung hinnehmen sollen.

Skepsis gegenüber unrealistischen XRP-Kursprognosen

Doch während es immer mehr solche Thesen rund um einen deutlichen Anstieg (beispielsweise bis auf 10.000 US-Dollar) gibt, sollten Anleger vielleicht nicht zu optimistisch werden. So zeigt eine aktuelle Analyse von WallStreetBulls auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass es relativ wenig Evidenz hinter diesem Kursziel zu geben scheint. So übersetzt aktuell weder ein Analystenhaus noch eine andere seriöse, verifizierte Quelle dieses Preisziel.

Tatsächlich ist ein Anstieg auf 10.000 US-Dollar bei XRP in näherer Zukunft extrem unrealistisch. Vom aktuellen Preis bei 2,13 US-Dollar entspräche dies einem Anstieg um 469.383 Prozent, was Ripple gleichzeitig zu einem der wertvollsten Assets der Welt und sogar größer als Bitcoin machen würde. Dass dies dennoch gelingen kann, glauben einige Anleger aber dennoch. Sie beziehen sich dabei insbesondere auf XRPs mögliche Zukunftsrolle als Abwickler von digitalen Zahlungen und Ersatz für das, aus Sicht einiger veraltete, SWIFT-System.

Bitcoin Bull Presale als alternative Investitionsmöglichkeit

Dagegen überproportional stark steigen könnte das Bitcoin Bull Projekt. Dieses erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit und könnte im Kurs bald massiv steigen. Bitcoin Bull ist ein Memecoin, der sich auf einzigartige Art und Weise an die Kursentwicklung des Bitcoins koppelt. So profitieren Anleger immer dann von Token Burns oder Airdrops echter Bitcoins, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein neues Rekordhoch bei einer bestimmten Marke erreicht.

Darüber hinaus gibt es übrigens noch bei Bitcoin Bull die Chance, attraktive Rewards durch Staking zu verdienen. Konkret winken zum aktuellen Zeitpunkt 73 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre. Dabei wurden schon mehr als eine Milliarde Token gestakt. Folglich bietet Bitcoin Bull ein sehr attraktives Angebot für Investoren, was dazu geführt hat, dass das Projekt binnen kürzester Zeit 5,6 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln konnte. Allerdings sollten sich Anleger mit ihrem Einstieg beeilen. Bald schon steht die nächste Preiserhöhung bei den Token an.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.