Bitcoin durchbricht 105.000 Dollar - Steht ein neues Allzeithoch bevor?

Der Kryptomarkt startet mit kräftigem Rückenwind in die neue Woche: Bitcoin durchbrach jüngst die Marke von 105.000$, während auch viele Altcoins teils zweistellige Kurszuwächse verzeichnen konnten. Angesichts des immer positiveren Anleger-Sentiments und günstiger geopolitischer Entwicklungen stellt sich nun die Frage, ob der BTC-Kurs noch in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Bitcoin und Altcoins im Höhenflug

Viele Krypto-Anleger dürften sich heute früh beim Blick ins Portfolio gefreut haben. Der Start in die Woche ist gelungen und der Kryptomarkt verzeichnet auch heute wieder einen Aufschwung. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins ist erneut um 0,8% angestiegen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Bitcoin und Co. einen starken Ausbruch aus der vorherigen Konsolidierungsphase erlebt. Für BTC ging es seit dem 7. Mai konkret von 95.000$ auf heute zwischenzeitlich bereits wieder über 105.000$ aufwärts und aktuell wird BTC bei 104.200$ gehandelt. Noch stärkere Gewinne konnte der zweitgrößte Coin ETH verbuchen. In den letzten fünf Tagen schoss der Preis um über 40% in die Höhe und durchbrach dabei sowohl den 2.000-$-, als auch den 2.200-$- und den 2.500-$-Widerstand. Mit 2.550$ ist ETH heute bereits wieder über 300 Milliarden $ wert.

Positive Marktaussichten dank geopolitischer Entwicklungen

Die Chancen für die Fortsetzung eines Bullenmarktes scheinen derzeit sehr gut zu stehen. In Sachen Anleger-Sentiment ist noch deutliches Steigerungspotenzial möglich, da das Marktsentiment am Fear and Greed Index in den Hochphasen von Rallyes ja teils über 90 Punkte steigt. Zudem scheinen sich auch krypto-externe geopolitische und weltwirtschaftliche Entwicklungen gerade zum Positiven zu wenden.

So haben die USA und China wohl eine Einigung im Zollkonflikt finden können, wodurch die USA die Strafzölle auf chinesische Importe von 145% auf 30% reduziert und auch die Chinesen die Strafzölle von 125% auf 10% reduzieren. Außerdem zeigt sich Russland gerade zum ersten Mal seit langer Zeit bereit für Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Die positiven Entwicklungen in den beiden großen Konfliktherden führten heute am traditionellen Finanzmarkt bereits zu einer starken Rallye und könnten in den kommenden Tagen auch einer Fortsetzung des Kryptobooms zugutekommen.

BTCBULL Presale zieht Investoren an

Von einem solchen Boom könnten dann natürlich auch jene Projekte profitieren, die auf eine Bitcoin-Rallye spekulieren. Um ein solches Projekt handelt es sich bei Bitcoin Bull. Das Projekt richtet sich, wie der Name bereits andeutet, an alle Bitcoin-Bullen, die davon überzeugt sind, dass die Leitwährung des Kryptomarktes im weiteren Jahresverlauf neue Höchststände erreichen kann.

Mit dem Investment in die eigene Kryptowährung BTCBULL lässt sich sozusagen eine indirekte Wette auf Bitcoins zukünftige Wertentwicklung eingehen. Die Entwickler haben dazu einen AirDrop-Mechanismus implementiert, der alle BTCBULL-Investoren in Zukunft mit echten BTC AirDrops entlohnen soll. Die AirDrops sind jedoch daran gekoppelt, dass Bitcoin es schafft, wichtige Kursmarken zu überschreiten. Immer mehr Anleger scheinen diese Wette gern eingehen zu wollen, was sich in steigenden Investitionen in den Coin BTCBULL widerspiegelt. Der befindet sich heute nämlich noch vor seinem ersten Börsen-Launch und kann nur über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Kurs gekauft werden. Hier kamen bis heute bereits über 5,6 Millionen $ Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, und der Coin kann für nur 0,00251 $ gekauft werden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.