Zoll-Deal & Bitcoin-Hype! Marktausblick Börse zu DAX, Gold, Ethereum & Aktien (Apple, Microsoft,...)

Es gibt einen Deal im Handelssstreit zwischen den USA und China, der am Mittwoch in Kraft tritt. Über 100 Prozent Zollaufschlag werden beidseitig zurückgenommen und auf 10 Prozent für die nächsten 90 Tage und weitere Verhandlungen fixiert. Die Erleichterung ist weltweit zu spüren und auch positiv von der WTO positiv kommentiert, denn dies kann nun als Impuls für weitere Länder gelten. Großbritannien hatte bereits einen Deal mit den USA in der Vorwoche vermeldet, die EU und andere Staaten stehen noch aus.

Entsprechend euphorisch starten die US-Futures in die neue Woche. Im Dow Jones wird ein Aufschlag von mehr als 800 und im Nasdaq von rund 700 Punkten für den Handelsstart an der Wall Street erwartet. Im marktbreiten S&P500 könnte die runde 6.000er-Marke das nächste Ziel sein. Insgesamt sind nach diesem Impuls alle US-Aktienindizes aus ihren Abwärtstrends ausgebrochen und könnten, ähnlich wie der DAX, bei weiteren positiven News auch ihre Allzeithochs in Augenschein nehmen.

Ebenso konnte der Bitcoin profitieren und stieg über 100.000 US-Dollar - entsprechend schwach geben sich der Goldpreis und der Euro zum US-Dollar zum Wochenstart. Denn mit der nun wieder erstarkten US-Wirtschaft ist der Geldfluss am Währungsmarkt wieder in Richtung US-Dollar gerichtet.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Wir starteten mit Apple, die nicht mehr der wertvollste Konzern an der Wall Street sind, aber direkt von der Zoll-Erleichterung profitieren. Zudem soll mit iOS19 ein neues Software-Update im Juni erfolgen, was neben einem neuen Design auch die Möglichkeit bietet, zwischen den KI-Modellen im Hintergrund zu wählen. Siri muss dann also nicht zwangsläufig mit ChatGPT gekoppelt werden, sondern kann beispielsweise den Google-Chatbot Gemini verwenden.

ChatGPT selbst gehört zu Microsoft, die nun das wertvollste Unternehmen der Wall Street sind. Hier wird in Kürze über die Beteiligung entschieden und schon offen spekuliert, ob die Firma dahinter, OpenAI, auch ein Kandidat für einen spektakulären Börsengang wäre. Denn letztlich muss Microsoft aufpassen, keine zu hohe Konzentration am Markt zu zeigen. Das Kartellrecht würde hier ansonsten eingreifen und in Richtung Aufspaltung argumentieren.

Es bleibt nun spannend, wie sich die neuen Rahmenbedingungen im Zollstreit auf die China-Werte auswirken. JDcom schauen wir uns im Chartbild genauer an, denn hier folgen in dieser Woche, ebenso wie bei Alibaba, noch die Quartalszahlen. Auch Walmarkt meldet Daten, sodass wir eine spannende Woche vor uns liegen haben.

Bereits gemeldet und sehr positiv überrascht hatte der Medienkonzern Walt Disney. Besucher und Umsätze der Themenparks stiegen überraschenderweise. Zudem soll ein neuer Themenpark in Abu Dhabi gebaut werden. Auch das Streamingangebot wuchs deutlich, sodass die Aktie die Gewinnerliste im Dow Jones anführte.

Absoluter Gewinner im Nasdaq war "The Trade Desk" mit einem zweistelligen Kurssprung nach besser als erwarteten Quartalszahlen. Die Aktie ist dennoch im Abwärtstrend und verlor in diesem Jahr rund 50 Prozent. Eine Gegenbewegung ist womöglich jetzt erst einmal nur technischer Natur.

Doordash war etwas unter Druck, übernahm jedoch auch zu 3,4 Milliarden Euro den Konkurrenten Deliveroo aus Großbritannien. Dieser Schritt treibt die Expansion weiter deutlich voran und dürfte schon in Q2 positive Effekte auf den Gesamtumsatz zeigen.

