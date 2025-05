DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Rekordhoch nur leicht im Plus

DOW JONES--Nach einem fulminanten Start in die Woche setzten am deutschen Aktienmarkt schnell Gewinnmitnahmen ein. Im frühen Handel markierte der DAX mit 23.912 Punkten noch ein Rekordhoch. Auslöser waren die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Doch der deutsche Aktienmarkt profitierte jüngst deutlich von dem schwelenden globalen Handelskonflikt, internationales Geld wurde aus den USA nach Europa umgeschichtet. Der DAX entwickelte sich in der Folge so stark wie kaum einen anderer Aktienindex. Doch nun könnte die Zeit kommen, dass ein Teil des Geldes zurück in die USA fließt, was der Grund für die Abgabe eines Großteils der Gewinne gewesen sein könnte.

Der DAX schloss den Handelstag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.567 Punkten. Auch im Krieg Russlands gegen die Ukraine bahnt sich an, dass Gespräche den Konflikt entspannen könnten.

Prosiebensat1 schossen um 18,6 Prozent auf 7,08 Euro nach oben. Die PPF Group legte ein Angebot von 7,00 Euro je Aktie vor, um ihren Anteil auf bis zu 29,99 Prozent zu erhöhen. Damit könnte ein Bieterstreit mit dem Großaktionär MFE starten, so die DZ Bank. Die von der Berlusconi-Familie kontrollierte MFE dürfte ohne ein Aufstockung an Prosieben ihrem Ziel kaum näherkommen. Dadurch entstehe Fantasie, dass MFE sein Angebot deutlich nachbessert.

Gute Zahlen kamen von United Internet (+6,8%). Der Konzern hat im ersten Quartal dank eines Kundenwachstums trotz höherer Anlaufkosten bei 1&1 Mobilfunknetz sowie Abschreibungen operativ mehr verdient als erwartet. Bei der Umsatzerwartung für das Gesamtjahr wird United Internet optimistischer. Die Tochter Ionos (+10,3%) hat dank Kundenwachstum mehr umgesetzt als erwartet. Auch das operative Ergebnis fiel besser aus als geschätzt. Der Webhosting- und Cloud-Anbieter hat zudem den Ausblick angehoben.

Zu Gewinnmitnahmen kam es dagegen bei den Rüstungswerten, nachdem diese dieses Jahr einen phänomenalen Lauf hatten. So gaben Rheinmetall um 5,9 Prozent nach, seit Jahresbeginn liegt der Wert aber weiter deutlich Plus. Hensoldt verloren 11,6 Prozent und Renk gaben um 6,2 Prozent nach. Die Aktien der Automobilhersteller wie VW oder Mercedes-Benz waren dagegen gesucht und gewannen bis zu 3,5 Prozent. Auch Hapag Lloyd legten deutlich zu und stiegen um 13 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.566,54 +0,3% +18,0% DAX-Future 23.636,00 +0,2% +16,9% XDAX 23.545,58 +0,2% +18,5% MDAX 29.785,72 +0,2% +16,2% TecDAX 3.796,70 +1,4% +9,6% SDAX 16.648,65 +1,7% +19,3% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,79 -97 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2025 11:57 ET (15:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.