YOC-Vorstand Dirk Kraus hat die Präsentationsbühne auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am 12. Mai 2025 genutzt, um Erwartungsmanagement zu betreiben. Immerhin stehen am 26. Mai die Zahlen für das Auftaktviertel 2025 an. "Q1 wird keine Jubelstürme auslösen. Wir haben kaum Wachstum in Deutschland generiert", so die Botschaft von Kraus. Die Nachrichten sind insofern delikat, als zwar bekannt ist, ...

