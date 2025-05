Zum Wochenstart ging es an den chinesischen Aktienmärkten stark nach oben. Grund dafür waren Erleichterungssignale nach den jüngsten Entwicklungen im Zollstreit zwischen Washington und Peking. Nach wochenlangem Säbelrasseln und gegenseitigen Zoll-Drohungen haben sich beide Seiten in Genf auf eine 90-tägige Atempause geeinigt. In der Folge ging es für China-Aktien stark nach oben. Wie DER AKTIONÄR berichtete, senken die USA ihre Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30 Prozent, während China ...

