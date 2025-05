EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderungen im Vorstand der Medios AG; Matthias Gärtner scheidet aus Berlin, 12. Mai 2025 - Die Medios AG ("Medios") gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO), übergibt den Vorstandsvorsitz auf eigenen Wunsch nach einer Übergangsphase an einen Nachfolger. Er ist noch bis längstens 31. Dezember 2025 im Amt. Auch Mi-Young Miehler, Chief Operating Officer (COO), verlässt das Unternehmen. Sie scheidet zum 30. Juni 2025 aus. Das Ausscheiden beider Vorstände erfolgt im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und bereitet den Weg für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung. Mitteilende Person: Dr. Yann Samson, Aufsichtsratsvorsitzender

Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group



