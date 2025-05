DJ Nagel lobt Sondervermögen über 500 Mrd Euro

DOW JONES--Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat die Entscheidung der Bundesregierung gelobt, ein Sondermögen von 500 Milliarden Euro für den Ausbau der Infrastruktur zu bilden sowie die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu reformieren. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung betonte er jedoch den Ausnahmecharakter dieser Maßnahmen. "Deutschland befindet sich mit seinem Bedarf an Verteidigung und Infrastruktur gerade in einer außergewöhnlichen Situation, und die zusätzliche Verschuldung sollte als einmalige Chance für das Land begriffen werden", sagte Nagel und fügte hinzu: "Aber es ist völlig klar, dass wir nicht alle Probleme mit zusätzlichen Ausgaben lösen können. Die Schuldenquote muss nach einer Anpassungsphase wieder sinken. Die Verpflichtung Deutschlands zur Einhaltung der europäischen Fiskalregeln bleibt unverändert bestehen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.