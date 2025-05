© Foto: picture alliance / Zoonar | Channel Partners

Dieses dänische Unternehmen vereint hohe Kapitalrenditen mit Nachhaltigkeit.Warren Buffett hat während seiner langen Karriere meist in einfache Geschäftsmodelle investiert, die er verstehen und deren zukünftige Cashflows er mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostizieren konnte. Nur so konnte er einen belastbaren inneren Wert berechnen und langfristig von kontinuierlich steigenden Erträgen profitieren. "Ich versuche nicht, über sieben Fuß hohe Hürden zu springen, sondern schaue nach ein Fuß hohen Hürden, über die ich gehen kann", so Warren Buffett in einem Interview. Zu diesen einfach verständlichen Unternehmen aus seinem Portfolio gehören beispielsweise See's Candies, Diageo und …